トップスのジッパーを下げ…Stray Kids・リノ、色気溢れる姿で「GUCCI」イベントに登場 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、リノが色気ある姿を披露した。

7月30日、ソウル・新世界（シンセゲ）百貨店江南（カンナム）店でイタリアのラグジュアリーブランド「GUCCI」のポップアップストア公開イベントが開催された。

【現場写真】リノ、「GUCCI」イベントで輝く

イベントには、ガールズグループaespaのニンニン、Stray Kidsのリノ、女優パク・ギュヨン、歌手パク・ジェボム、女優イ・ヨンエが出席した。

なかでも、グローバルブランドアンバサダーを務めるリノは、ぴったりとしたフィットの長袖トップスに長めの裾が特徴的なボトムス、さらに光沢感のある黒の靴とブランドのロゴがあしらわれたハンドバッグを合わせた。また、ピアスも加えることでルックを華やかなものにした。

（写真提供＝OSEN）リノ

特に、トップスのジッパーを下げて肌とネックレスを見せたことで、成熟した魅力を放っている。

なお、リノが所属するStray Kidsは、来る8月7日13時に新アルバム『THIS＆THAT』をリリースする予定だ。

◇リノ プロフィール

1998年10月25日生まれ。本名イ・ミンホ。2017年にJYPエンターテインメントの練習生となり、入社1カ月という短期間でサバイバル番組『Stray Kids』に出演。実力不足という理由から脱落するも、たゆまぬ努力の末に復活を遂げてメンバー入りを果たした。Stray Kidsのメンバーとして2018年3月25日にデビュー。JYPエンターテインメントに所属する以前はダンサーとして活動しており、BTSのバックダンサーを務めたことも。愛猫家なことから団体への寄付をはじめとする保護猫活動に積極的で、自身も猫と暮らしている。

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