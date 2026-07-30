「見せていいの？」“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、インナーちらり…大胆コーデに視線集中 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、大胆なファッションで視線を奪った。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

公開された写真のミヨンは、淡いブルーのキャミソールに白のシアーカーディガンを羽織り、赤や黄色のボーダー柄ミニスカートを合わせている。キャミソールからはレースのインナーがのぞき、抜群のスタイルとともに目を引いた。

この投稿を見たファンからは、「最高です」「見せていいの？」「うわぁ」「スタイル良すぎ」「脚長い」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースし、精力的にカムバック活動を展開している。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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