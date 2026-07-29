日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、秋葉原で“ポケカ”大当たり！約60万円の市場価値に大興奮 | RBB TODAY

歌手カンナムが、“ポケモンカード熱”を爆発させた。

7月28日、カンナムのYouTubeチャンネル「Kangnami」に一本の動画が公開された。

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公開された動画には、東京・秋葉原を訪れたカンナムの様子が収められている。 彼が「ポケモンカードを狩りに行く」と話すと、制作陣は「（妻の）イ・サンファさんは知っているのか」と尋ねた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）

するとカンナムは「知っている。“いい加減にして”と言われた。今日はポケモンカードを買うなと言われて、妻が自分のクレジットカードを取り返した。だから今日は僕のクレジットカードを持ってきた」と冗談交じりに話し、笑いを誘った。

その後、カンナムは「チャンネル登録者のためにポケモンカードを買うんだ」と宣言。狙っているカードを引き当てる確率が低いなか、商品を購入した。

ところが予想に反して、目当てのカードを引き当てると、カンナムは路上で声を上げて喜んだ。100万ウォン（約10万円）で購入したこのカードの市場価値は、600万ウォン（約60万円）に上るとされ、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

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