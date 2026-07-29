ALPHA DRIVE ONE、2ndミニアルバムの予約がスタート　揺れ動く若者の成長痛を表現 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）の新譜の予約が開始した。

7月28日、8月24日に発売される2ndミニアルバム『UNBREAKABLE : 少年BEAST』の予約が開始したとSNSで発表された。

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今回の新譜はFragile Beast」「Cementic Nest」「Nest」「Hissing」「Calendar」の全5バージョンで発売される。ALPHA DRIVE ONEは『UNBREAKABLE : 少年BEAST』で、偏見やレッテルの中で揺れる若者の成長痛を表現するという。

8月24日の正式カムバックを控え、3日にはソウル・城東区のMOVIE LANDで「TRAILER PREMIERE」上映イベントを開催し、本格的なプロモーションをスタートさせる。

（画像＝WAKEONE）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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