Billlieの2人がKTウィズ対ハンファ・イーグルスの一戦で始球・始打式を担当、パフォーマンスも披露 | RBB TODAY

Billlieのシユンとションが始球・始打式を担当する。

KTウィズ対ハンファ・イーグルスの一戦に登場する。

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所属事務所のミスティック・ストーリーは7月29日、「シユンとションが8月2日18時、KTウィズの本拠地・KTウィズパークで行われる対ハンファ・イーグルス戦で、始球式と始打式を務める」と発表した。

シユンとションは以前、KTが実施したイベントで始球式・始打式の担当者に選ばれていた。当日はマウンドに立ち、チームの勝利を後押しする“勝利の妖精”として球場を盛り上げる予定だ。

さらに、シユンとションが所属するBilllieは同日の試合で、クリーニングタイムに応援ステージでスペシャルパフォーマンスも披露する予定となっている。

（写真提供＝MYSTIC STORY）Billlie

（写真提供＝OSEN）シユン

（写真提供＝OSEN）ション

シユンとションはイベントを前に、「最善を尽くして準備し、選手の皆さんの力になれるよう頑張ります」とコメント。続けて「クリーニングタイムのステージもぜひ期待してください」と意気込みを語っている。

（記事提供＝OSEN）

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