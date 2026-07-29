またまた“熱愛報道なし”で電撃結婚、今度は39歳になった「国民の妹」女優　韓国スターに増える静かなゴールイン | RBB TODAY

突然の結婚発表だ。

“国民の妹”として愛されてきた女優ムン・グニョンが、結婚を発表した。

【写真】ムン・グニョンと7歳上の結婚相手

ムン・グニョンは7月29日、自身のSNSに直筆の手紙を公開し、「私が結婚することになりました！」と報告した。

相手は7歳年上の俳優チョン・ピョン。2人は同僚俳優から恋人へと発展し、最近夫婦の縁を結ぶことになったと伝えられている。

ムン・グニョンは手紙で、「いつも一人で歩いていた道を一緒に歩きたい人、一人で悩んできたことを一緒に分かち合いたい人、ささいなことでも互いを笑わせてくれる人に出会いました」とつづった。

そして「一人ではなく二人で、これからの人生を満たしていこうと思います」とし、「心配や懸念よりも、祝福と励ましをお願いします」と伝えた。

熱愛報道なしに結婚報告

（写真提供＝OSEN）ムン・グニョン

ムン・グニョンは1999年に映画『道の上で』でデビューし、ドラマ『秋の童話』でソン・ヘギョの子役を演じて注目された。

以降、『明成皇后』『箪笥』『マイ・リトル・ブライド』などで人気を集め、“国民の妹”という愛称で親しまれた。

成人後も『風の絵師』で2008年のSBS演技大賞の大賞を受賞。『シンデレラのお姉さん』『清潭洞＜チョンダムドン＞アリス』『君のハートを捕まえろ！～Catch the Ghost～』、Netflixシリーズ『地獄が呼んでいる』シーズン2などに出演してきた。

そんな彼女の恋愛として知られているのが、2013年に交際を認めた俳優キム・ボムとの関係だ。『火の女神ジョンイ』で共演し、お互いに好感を持つようになった2人は、熱愛を認めた。しかしこの恋愛は、2014年に終わっている。

（写真提供＝OSEN）キム・ボム（左）とムン・グニョン

以降、ムン・グニョンの恋愛が大きく報じられる機会はなかった。まして今回の結婚相手であるチョン・ピョンとの熱愛報道はなかったため、今回の発表は韓国メディアでも「電撃結婚」として受け止められている。

ただ、ムン・グニョンのようなケースは決して例外ではない。ここ最近、韓国芸能界では、交際報道を経ずに結婚という節目で初めて関係を知らせるスターのニュースが目立っている。

その代表例が、女優ムン・チェウォンだ。

ムン・チェウォンは今年4月、所属事務所を通じて「大切な縁に出会い、来る6月に結婚を控えている」と発表した。相手は一般男性で、結婚式は家族や親しい知人のみで非公開で行われると説明された。

（写真提供＝OSEN）ムン・チェウォン

同日、ムン・チェウォンも自身のSNSに手書きの手紙を投稿し、「来る6月に結婚することになりました。デビュー以来、温かい関心と応援を送ってくださった皆さまに直接お知らせしたく思いました」とファンに報告した。

『風の絵師』『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』などで知られる人気女優の突然の結婚発表は、多くの人を驚かせた。

事前の交際報道がなかったこともあり、一部では“授かり婚”ではないかという憶測まで浮上したが、所属事務所は「授かり婚ではない」と明確に否定した。

6月にはウェディングフォトも公開。肩を大胆に出したレースのドレス姿や、ショートボブが映える清楚な花嫁姿に、ネット上では「本当に綺麗すぎる」「女神降臨」「言葉が出ないほど美しい」といった反応が相次いだ。

交際を公にすることなく、結婚という節目で初めて知らせる形は、まさに最近の“電撃婚”を象徴するケースだった。

電撃結婚が増えている？

ほかにも、熱愛報道なしに結婚を知らせたスターは少なくない。

Girl’s Day出身のパン・ミナと俳優オン・ジュワンは、昨年7月に静かに婚姻を報告し、その後バリでのプライベートウェディングが話題になった。2人は2016年のドラマ『野獣の美女コンシム』で共演し、その後ミュージカル『その日々』で再会して親しくなったと伝えられている。

（写真提供＝OSEN）パン・ミナ（左）とオン・ジュワン

俳優ユン・バクも2023年、6歳年下モデルのキム・スビンと熱愛報道なしで結婚を発表し、話題を集めた。今年1月には第1子となる男児が誕生し、5月には息子との近況を公開している。

また、女優オ・ヘスは長い空白期間を経て、結婚と出産を同時に報告した。ペク・ウネとイ・ジュヌも、ミュージカルでの共演をきっかけに愛を育み、直筆の手紙で結婚を知らせた。

かつて韓国スターの恋愛は、熱愛報道をきっかけに表面化し、所属事務所が認めるか否かを判断し、世論の反応を受けるという流れが一般的だった。

しかし今は、恋愛そのものを公の話題にしないまま、結婚という確定した節目だけを本人の言葉で伝えるケースが増えている。

もちろん、突然の結婚発表には驚きが伴う。ときには授かり婚説のような余計な憶測も生まれる。それでも、スター本人にとっては、恋愛を長く“公開消費”されるより、自分のタイミングで人生の選択を知らせるほうが自然なのかもしれない。

熱愛報道がなかったからといって、そこに物語がなかったわけではない。報じられなかった時間の中で、彼らはそれぞれに信頼を育て、人生の選択をしている。

ムン・グニョンの“電撃結婚”もまた、突然のニュースであると同時に、静かに積み重ねられてきた時間の結果なのだろう。

◇ムン・グニョン プロフィール

1987年5月6日生まれ。1999年にデビューし、2000年のドラマ『秋の童話』で女優ソン・ヘギョの幼少時代を演じてブレイク。主な出演作にドラマ『風の絵師』『メリは外泊中』『火の女神ジョンイ』『君のハートを捕まえろ！～Catch the Ghost～』、映画『箪笥』『マイ・リトル・ブライド』『王の運命－歴史を変えた八日間－』などがある。2017年2月に急性コンパートメント症候群を公表。同年10月に完治を発表した。

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