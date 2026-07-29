TWICE・NiziUを輩出したJYPから新たな7人組！新ガールズグループ「OURBIRTHDAY」が本格始動 | RBB TODAY

TWICEやNiziUなどを擁するJYPエンターテインメント傘下の新ガールズグループが本格始動する。

7人組ガールズグループ「OURBIRTHDAY（アワーバースデー）」は、パフォーマンス映像の公開や音楽番組への出演を通じて、プレデビュー活動を本格化させる。

【写真】“JYPファミリー”豪華オフSHOT！「美男美女だらけ」

OURBIRTHDAYは本日（7月29日）午後6時、JYPエンターテインメント公式YouTubeチャンネルで『HUNGRY（Side B）』のパフォーマンス映像を公開する。

（写真＝INNITエンターテインメント）『HUNGRY（Side B）』

OURBIRTHDAYは、JYPエンターテインメントがNMIXX以来4年ぶりに送り出すガールズグループだ。グループ名には、毎日が誕生日のような特別なときめきを届けたいという抱負が込められている。

『HUNGRY』は、激しいサウンドに、ステージへの尽きることのない渇望を“空腹”に例えた歌詞を重ね、OURBIRTHDAYのアイデンティティを鮮明に表現した楽曲だ。

（写真＝INNITエンターテインメント）『HUNGRY（Side A）』

先立って公開された『HUNGRY（Side A）』では、チョ・ヘジン、ベイビー、アチラヤの3人が登場し、独自のチームカラーを印象づけた。続く『HUNGRY（Side B）』には、クク・チョロク、シン・ヘウォン、U、キララの4人が参加し、デビューへの期待をさらに高める見通しだ。

OURBIRTHDAYは7月30日放送のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、『HUNGRY（Side B）』の活動に乗り出す。関係者は、「安定したライブの実力を披露した『Side A』のステージに続き、今回は4人のメンバーが音楽番組に出演し、新たな魅力を見せる予定だ」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

■【注目】「性教育」まで…JYPの“徹底した教育”とは？

■【写真】J.Y.Park、Stray Kidsに“総額1000万円超え”プレゼント

■【写真】「おふざけが過ぎる」TWICEの“J.Y. Parkモノマネ”