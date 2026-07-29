EXO・セフン、中国シングル『Fade』発表！“SM後輩”NCT WISH・シオンがフィーチャリング参加 | RBB TODAY

EXOのセフンが、本日（7月29日）中国語シングル『Fade』をリリースする。

NCT WISHのシオンがフィーチャリング参加することでも注目を集めている。

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7月29日、所属事務所SMエンターテインメントは「セフンの中国語シングル『Fade』は、本日正午よりMelon、FLO、Genie、iTunes、Apple Music、Spotify、QQ Music、Kugou Music、Kuwo Musicなど各種音楽配信サイトで配信される」と発表した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）セフン

新曲『Fade』は、重力を失った世界の物語を描いた感性豊かなR&Bポップナンバーで、魅力的なシンギングラップを含むセフンの歌声が際立つ楽曲となっている。

特に、フィーチャリングとして参加したNCT WISH・シオンの甘い歌声が加わり、SMの“先輩・後輩”が生み出す新たなシナジーに期待が集まっている。

今回のシングルは、Warner Music Chinaがさまざまなアーティストとコラボレーションし、音楽関連コンテンツを展開するプロジェクトの一環として、セフンに直接オファーを送ったことで実現した。セフンの中国での高い人気が改めて証明された。

なお、セフンが所属するEXOは、6度目の単独コンサートツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」を通じて、世界14地域・全27公演で全席完売を記録し、盛況のうちにツアーを終えた。

（記事提供＝OSEN）

◇セフン プロフィール

1994年4月12日生まれ。本名はオ・セフン。2012年にEXOのメンバーとしてデビューし、リードラッパーを務めている。グループ内では“末っ子”メンバー。クールなイメージとは裏腹に愛嬌に溢れた性格の持ち主だ。小学校6年生の時、路上でSMエンターテインメントの関係者からスカウトされ、オーディションを受けて中学校2年生の時に練習生となった。

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