ILLIT、『Tick-Tack』がSpotify2億回再生突破！HANAとのコラボで話題の新曲も好発進 | RBB TODAY

ILLITが、強力な“音源パワー”を証明した。

ILLITの2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』の収録曲『Tick-Tack』が、Spotifyで累計2億23万727回再生（7月26日基準）を記録した。

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これにより、ILLITの楽曲のうち累計2億回再生を突破した楽曲は通算3曲となった。

『Tick-Tack』は、刻々と変化する慌ただしい内面の感情を表現したポップジャンルの楽曲だ。サビ部分で時計の秒針を思わせる独特なスキャットサウンドが繰り返され、強い中毒性を生み出している。また、指で写真を撮るようなポイントダンスは、世界中のショート動画プラットフォームで大きな人気を集めた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITがこれまで発表した全楽曲のSpotify累計再生回数は28億回を超えている。特にデビュー曲『Magnetic』は、約2年1か月で8億回再生を突破し、K-POPグループのデビュー曲として最速記録を打ち立てた。そのほか、『NOT CUTE ANYMORE』と『Tick-Tack』が2億回以上、『Lucky Girl Syndrome』、『Cherish (My Love)』、『借りてきた猫 (Do the Dance)』、『jellyous』もそれぞれ1億回再生を突破している。

ILLITが7月26日にデジタル配信リリースしたJapan 2nd Singleのタイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』も好調なスタートを切った。同曲は、公開と同時にAWA「リアルタイム急上昇楽曲」で1位を記録し、高い話題性を証明した。

この曲は、不安とプレッシャーに押しつぶされそうな日常の中で「君は一人じゃない」という慰めのメッセージが込められたロックジャンルの曲で、軽快なビートと繰り返されるフックがリスナーを楽しませる。

なお、ILLITは本日（28日）午後、NHKの音楽番組『うたコン』で新曲のステージを披露する。翌29日には、イロハが7月の「生放送MC（マンスリープレゼンター）」を務めているフジテレビ系『めざましテレビ』にメンバーが揃って出演する予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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