“キム・スヒョンの親友”として知られるチェ・グォンの父親が死去、72歳　悲しみのなか弔問客迎える | RBB TODAY

俳優チェ・グォンの父親がこの世を去った。

本サイト提携メディア『OSEN』は、チェ・グォンの父チェ・ワンギュさんが7月27日、72歳で死去したと報じた。

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殯はソウル・恩平（ウンピョン）聖母葬儀場9号室に設けられ、出棺は29日11時に執り行われる予定。埋葬先はソウル市立昇華院となっている。

喪主を務めるチェ・グォンは、家族とともに深い悲しみのなか祭壇を守り、弔問客を迎えているという。

チェ・グォンは2005年のドラマ『このろくでなしの愛』でデビュー。ドラマ『オーバー・ザ・レインボー』『キムチ・チーズ・スマイル』『あなた、笑って』『福寿草』『キング～Two Hearts』『おいしい人生』『ハートレスシティ～無情都市～』『火の女神ジョンイ』『プロデューサー』『青い海の伝説』『最高の一発～時空を超えて～』『アイテム～運命に導かれし2人～』『キングダム』『グリッド』『私たち、他人になれるかな』、映画『TUBE チューブ』『円卓の天使』『スカウト』『亀、走る』『フェスティバル』『フェニックス～約束の歌～』『殺人者』『リアル』『キリング・トーク～殺人計画～』など、多数の作品に出演してきた。

特に『キムチ・チーズ・スマイル』で共演したキム・スヒョンとは親交が深く、その後も『プロデューサー』『青い海の伝説』『リアル』で再共演。プライベートでボウリングを楽しむなど、親友として知られている。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

（写真提供＝OSEN）チェ・グォン

（記事提供＝OSEN）

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