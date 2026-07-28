&TEAM・ハルア、破壊力抜群の“オッドアイ”姿にファン悶絶「大天才！」「イケメンすぎるよ…」 | RBB TODAY

&TEAMのハルアが、幻想的なビジュアルでファンを魅了した。

7月27日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、数枚の写真が投稿された。

【写真】「大天才！」ハルアの“オッドアイ”姿

公開された写真には、舞台裏でステージ衣装に身を包んだハルアの姿が収められている。

ハルアは左目に赤、右目に青のカラーコンタクトを装着し、“オッドアイ”を完成させた。片目を手で覆いながらカメラを見つめる鋭い眼差しで、ファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは「最高」「似合ってるよ」「大天才！」「イケメンすぎるよ…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）ハルア

なお、ハルアが所属する&TEAMは、8月12日（現地時間）に米ロサンゼルスの「グラミー・ミュージアム（GRAMMY Museum®）」で開催される特別イベント「Global Spin Live: &TEAM」に出演し、米国初パフォーマンスを披露する予定だ。

◇&TEAM プロフィール

HYBE傘下のYX LABELSに所属するグローバル・ボーイズグループ。日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI、韓国出身のEJ、台湾出身のNICHOLASの9人で構成される。チーム名には、それぞれの個性を持つ9人がひとつのチームとなり、多様な世界を結びつけるという思いが込められている。2022年12月、1st EP『First Howling : ME』をリリースして日本でデビュー。2025年10月の韓国デビューアルバム『Back to Life』を通じて、日韓でミリオンを記録する日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。

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