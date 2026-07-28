「SEVENTEENを待っていて」ドギョム×スングァン、5都市にわたるライブツアーを成功裏に終了 | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョムとスングァンが、ライブツアーを成功裏に終えた。

ドギョム×スングァンは、7月24日～26日に台湾・高雄アリーナでライブツアー「DxS [SERENADE] ON STAGE」のフィナーレを飾った。

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今回のツアーは4月の仁川公演を皮切りに、千葉、大邱、マカオ、高雄まで計5都市で展開され、各地のファンと特別な時間を過ごした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）スングァン、ドギョム

高雄公演は早々に全席完売を記録し、追加公演が決定。会場には3万1000人の観客が訪れ、熱気と歓声に包まれた。

ドギョムXスングァンは今回の公演を通じて、“聴く音楽”の力を証明した。今年1月にリリースした1stミニアルバム『Serenade』の収録曲をはじめ、未発表曲『Drained』』、SEVENTEENの楽曲やボーカルチームのユニット曲、ソロステージまで、多彩なパフォーマンスで公演を彩った。

また、それぞれが歌唱したOSTやカバー曲で新たな魅力を加え、トークコーナーを通じてファンと近い距離で交流した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ドギョム、スングァン

公演を終えたドギョムXスングァンは「SEVENTEENのほかのメンバーも皆、チームのためにさらに成長する時間を過ごしている。よりかっこいい姿で戻ってくるSEVENTEENを待っていてほしい」と感想を伝えた。

なお、ドギョムは9月8日に陸軍現役兵として入隊し、国防の義務を果たす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

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