IVE・ウォニョン、見事なクビレ見せつけ始球式！MLBの動画公開に反響 | RBB TODAY

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IVE・ウォニョン、見事なクビレ見せつけ始球式！MLBの動画公開に反響

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　27日、MLB公式Xが更新。IVEのウォニョンがメッツVSドジャース戦で始球式を行った様子を動画で公開した。

　ウォニョンはメッツのユニフォームの丈を大胆に短くアレンジ。デニムを合わせて細いウェストを見せつけるスタイルでマウンドに登場した。IVEのメンバーたちが見守る中、長い脚を上げ、美しい投球フォームでボールを投げる。ウォニョンのボールはバッターボックス手前で惜しくもバウンドしたものの、キャッチャーのミットに収まった。最後はメンバー全員で記念写真を撮影する一幕も。

　この投稿にファンからは「メッツが今から毎試合彼らを投手として起用するつもりだな、笑」「私たちのクイーン！！！」「彼女は本当に素晴らしかった！ウォニョンはまさにスターで、あの場で信じられないほど輝いてた。」といったコメントが寄せられている。

※MLB公式Xがウォニョンの始球式の様子を動画で公開した投稿


“ヘソ出し”ユニフォームで視線独占！IVE・ウォニョン、MLB始球式に登場　華麗な投球に歓声 | RBB TODAY
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IVEのウォニョンが、MLB（メジャーリーグベースボール）のマウンドに登場した。
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