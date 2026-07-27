「全員大優勝」RIIZE、“びしょ濡れフェス”で魅力全開！筋肉チラ見えラッシュガード姿にキュン | RBB TODAY

RIIZEが、“びしょ濡れフェス”でホットな魅力を放った。

7月26日、RIIZEの公式インスタグラムに数枚の写真が投稿された。

【写真】RIIZE、“びしょ濡れフェス”で魅力全開

公開された写真は、26日に韓国・KINTEX屋外グローバルステージで開催された、“びしょ濡れフェス”の名で親しまれている音楽イベント「WATERBOMB SEOUL 2026」で撮影されたものだ。

メンバーは黒を基調としたラッシュガードにデニムやアクセサリーを合わせ、スポーティーかつワイルドなスタイリングを披露。体にフィットする衣装が、引き締まった上半身やたくましい腕を強調している。ヘッドバンドやゴーグルを取り入れたフェスらしい装いで統一感を出しつつ、メンバーそれぞれの個性も際立たせた。

投稿を見たファンからは「本当にカッコいい」「ビジュアル強！」「全員大優勝」「HOTすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE Instagram）ウォンビン、アントン、ソンチャン

（写真＝RIIZE Instagram）ショウタロウ、ウンソク、ソヒ

なお、RIIZEは8月26日、日本3rdシングル『Sunburst』をリリースする予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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