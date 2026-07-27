シャープな輪郭に浮き出た鎖骨…Red Velvet・ウェンディ、“痩せ細った姿”に心配の声「健康ならいいけど」 | RBB TODAY

Red Velvet・ウェンディの痩せた近況に、心配の声が寄せられている。

フェイスラインはさらにシャープになり、鎖骨や肩のラインがくっきりと浮かび上がっている。

【写真】ウェンディ、ガリガリ姿に心配の声

ウェンディは7月25日に開催された「2026 保寧（ボリョン）マッドフェスティバル K-POP SUPER LIVE」のステージに立った。

この日、ウェンディはオフショルダートップスにショートパンツを合わせたステージ衣装を披露。細い手足や浮き出た鎖骨が視線を集めた。

（写真＝ウェンディInstagram）

最近、自身のインスタグラムに投稿した写真でも、変化した雰囲気が捉えられた。

公開された写真のウェンディは、ホワイトのホルターネックワンピースに身を包み、華やかで上品な雰囲気を醸し出している。ロングヘアとほっそりしたフェイスラインが、以前よりも一段と成熟した印象を与えた。

全身写真では、引き締まったシルエットと細い腕が際立っていた。

ウェンディの近況を目にしたファンからは「健康ならいいけど」「カムバック準備で無理をしていないか心配」「かなり痩せたように見える」などの反応が寄せられた。

（写真＝ウェンディInstagram）

ウェンディはこれまで、抜群の歌唱力と明るいエネルギーでステージを彩ってきた。今回も完成度の高いスタイリングと整った目鼻立ちで視線を引きつける一方、さらに華奢になった体型にも注目が集まっている。

なお、ウェンディが所属するRed Velvetは8月3日、ミニアルバム『Velvet Summer』をリリースし、“完全体”でカムバックする。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

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