BTS・JUNG KOOK、ソロ曲で新たな記録更新！『Standing Next to You』がSpotify“15億回”再生突破 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、新たな記録を打ち立てた。

7月27日、所属事務所BIGHIT MUSICは「JUNG KOOKの『Standing Next to You』が、同日基準でSpotify累計再生回数15億回を達成した」と明らかにした。

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これによりJUNG KOOKは、ソロ曲として通算2曲目となる累計15億回再生を達成した。これに先立ち、2023年7月にリリースされた『Seven（feat. Latto）』でもSpotify累計再生回数15億回を突破している。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

『Standing Next to You』は2023年11月にリリースされた楽曲で、「僕たちの愛は何よりも深いから、どのような逆境が訪れても君とともにいる」というメッセージが込められている。JUNG KOOK特有のグルーヴ感あふれるボーカルと、爆発的なエネルギーが魅力の楽曲として愛されている。

同曲は発売当時、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で5位にランクインし、その後、通算19週にわたってチャートインした。また、英オフィシャルチャート「Official Singles Top 100」では初登場で6位を記録し、11週にわたってチャートインした。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、7月19日（現地時間）に開催された「2026 FIFA北中米ワールドカップ」決勝戦のハーフタイムショーでパフォーマンスを行い、世界中の注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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