大胆な夏衣装で盛り上げた！aespa・カリナ、観覧制限19歳以上の“びしょ濡れフェス”へ | RBB TODAY

音楽フェスティバル「WATERBOMB SEOUL 2026」が華やかに幕を開けた。

去る7月24～25日、KINTEX屋外グローバルステージで“びしょ濡れフェス”としても知られる「WATERBOMB SEOUL 2026」が繰り広げられた。

【写真】カリナ、びしょ濡れフェスへ！

初日の24日には、ラッパーのサイモン・ドミニク、ボーイズグループSHINeeのテミン、BTOBのイ・ミニョク、ガールズグループKISS OF LIFE、ラッパーのイ・ヨンジ、ボーイズグループKickFlip、ALPHA DRIVE ONE、ガールズグループMADEINなどがステージに上がった。

さらに、25日には歌手パク・ジェボム、ガールズグループaespaのカリナ、ボーイズグループMONSTA Xのショヌ×ヒョンウォン、ラッパーLOCO、GRAY、歌手BIBI、ガールズグループBilllieなどが出演した。

初日に最も話題になったのは、KISS OF LIFEであった。KISS OF LIFEは『Who is she』で強烈なスタートを切った後、ヒット曲『Midas Touch』『Igloo』『Lips Hips Kiss』『k bye』『Lucky』『Tell Me』を連続して披露し、彼女たちならではのクールで健康的な魅力を披露した。

特に、KISS OF LIFEはステージだけでなく、メンバーのベルとナッティがキスパフォーマンスを披露し、熱い歓声が沸いた。

また、25日にはカリナのステージが注目を集めた。2025年にソロとして初めて「WATERBOMB」に出演した彼女は、当時『Next Level』『Whiplash』『Supernova』『Spicy』のほか、ソロ曲『Up』を披露した。

（写真＝SNS）カリナ

今年も同フェスティバルに登場したカリナは、昨年と同様にaespaのヒット曲を熱唱し、会場を盛り上げた。

飛ばす楽曲がないaespaの代表曲のステージで勢いをつけた彼女は、観客に向かってウォーターキャノンを撃ち、降ってくる水を浴びながら、美貌を見せた。

なお、「WATERBOMB」は7月26日にもソウルで開催され、来る8月22日には束草（ソクチョ）で開催される予定だ。19歳以上の者のみが入場可能である。

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