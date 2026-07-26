交際報道なしで電撃結婚後、初めて近況を公開！韓国女優、少しふっくらした姿が話題 | RBB TODAY

女優ムン・チェウォンが、結婚後初めて近況を伝えた。

7月25日、ムン・チェウォンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】少しふっくら？ムン・チェウォン

キャプションには何も綴らず、数枚の写真を公開し、近況を明かした。

公開された写真で、ムン・チェウォンは清純なオーラとクラシックでありながらも愉快な魅力を放った。白シャツを着た彼女は、ヴィンテージ品のデジタルカメラを持って、余裕のある時間を過ごしている。

（写真＝ムン・チェウォンInstagram）

特に、結婚後初めて顔を公開した点で目を引くなか、以前より頬が少しふっくらとした姿が印象的だ。彼女は、顔のラインに合った端正なショートヘアに、落ち着いたヘアカラーで、都会的でありながらも、清純なイメージを完成させた。

なお、ムン・チェウォンは去る6月28日に結婚した。夫については、医師ではないと説明し、電撃結婚であることで浮上した“授かり婚”説も否定した。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れサバ！』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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