TXTがファン投票で3冠の快挙！音楽授賞式「KMA 2026」、ファンズチョイス受賞者発表 | RBB TODAY

音楽授賞式「KMA 2026」ファンズチョイスの受賞者が発表された。

TOMORROW X TOGETHERは、ヨンジュンのソロ受賞を含む3冠を達成した。

【注目】「KMA 2026」豪華ラインナップ

「KMA 2026（KM CHART AWARDS 2026）」側は7月24日、ファンズチョイス（Fan's Choice）部門の最終投票結果を公式発表した。

発表によると、TOMORROW X TOGETHER（TXT）が「ベスト人気曲」と「ベスト人気男性グループ」、TXTのヨンジュンが「ベスト人気男性ソロ歌手」、aespaのウィンターが「ベスト人気女性ソロ歌手」、UNISが「ベスト人気女性グループ」、ヨンタクが「ベスト人気トロット」、LONGSHOTが「グローバルライジングスター」の各部門で1位に輝いた。

なかでも、TXTの強さが際立った。グループとして「ベスト人気曲」と「ベスト人気男性グループ」の2部門を制したことに加え、メンバーのヨンジュンも「ベスト人気男性ソロ歌手」で首位を獲得。計3つのトロフィーを手にする快挙を成し遂げた。

（画像提供＝「KMA 2026」）ラインナップ

また、目覚ましい成長を続けるUNISとLONGSHOTも、それぞれ「ベスト人気女性グループ」と「グローバルライジングスター」を受賞し、強固なグローバルファンダムの力を証明した。

今回の「KMA 2026」ファンズチョイスは、昨年から今年4月30日までに発売された楽曲とアーティストを対象に、計3回にわたって投票が行われた。

受賞者が100％ファン投票のみで決まるだけに、今回の結果は、アーティストに寄せられた世界中のファンの熱い支持を示すものとなった。

授賞式を翌日に控えて受賞者が発表され、祝祭ムードは最高潮に達している。

（画像提供＝「KMA 2026」）

7月25日に開催される授賞式には、TOMORROW X TOGETHERをはじめ、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn、ZEROBASEONE、82MAJOR、UNIS、VVUP、KickFlip、Hearts2Hearts、NEWBEAT、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ALPHA DRIVE ONE、LONGSHOT、MODYSSEYなど、音楽界を盛り上げた計15組が出演し、華やかなステージを披露する。

俳優カン・テオとウォン・ジアンがMCを務め、ビョン・ウソクもプレゼンターとして登場し、会場をさらに盛り上げる予定だ。

「KMA 2026」は、7月25日午後6時30分から、ソウルの高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で開催される。授賞式は、グローバルプラットフォーム「hellolive」と、日本では「ABEMA」を通じて世界同時生中継される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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