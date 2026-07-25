無精ひげ姿もカッコいいなんて反則…『愛の不時着』俳優ヒョンビン、女性ソムリエとの近況 | RBB TODAY

俳優ヒョンビンが、無精髭姿でも隠しきれない秀でた容貌を見せた。

韓国伝統酒ソムリエ兼インフルエンサーのユン女将（本名ユン・ナラ）は、自身のSNSに「わーん、ビンさんと一緒に。ウオオオ思い残すことはありません」という愛らしい文章とともに、写真を投稿した。

【写真】ズルい…ヒョンビンの無精ひげ姿

公開された写真のなかには、ラフな白Tシャツを着て、眼鏡をかけたままカメラを見つめているヒョンビンの姿が収められている。

特に、顎と鼻下に髭が生えた状態であるにも関わらず、くっきりとした目鼻立ちと彼ならではのダンディなオーラが目を引く。髭さえもオシャレにしてしまう彼の姿に「髭がボサボサなのに、顔がすごすぎ」という感嘆が思わず漏れた。

（写真＝ユン女将Instagram）左からユン女将、ヒョンビン

ネットユーザーや知人たちもまた、この投稿に「わあすごい」「本当に思い残すことがなさそう」「本当にカッコいいよね、先輩。マジ最高」などのコメントを残し、熱い反応を見せている。

なお、ヒョンビンは2022年に女優ソン・イェジンと結婚し、息子が誕生した。ユン女将は、Netflixの料理対決番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』シーズン2で名を馳せた後、SNSなどを通じて、活動している。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

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