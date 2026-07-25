白黒のスーツスタイルで洗練された貴公子に！TXT、「KMA 2026」レッドカーペットに登場 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、レッドカーペットに登場した。

7月25日、K-POP授賞式「KM CHART AWARDS 2026」（以下、「KMA 2026」）のレッドカーペットイベントがソウル城北（ソンブク）区の高麗（コリョ）大学化汀（ファジョン）体育館で開催された。

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授賞式のラインナップには、ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER、P1Harmony、ZEROBASEONE、82MAJOR、KickFlip、NEWBEAT、CORTIS、ALPHA DRIVE ONE、LNGSHOT、MODYSSEY、バンドHi-Fi Un!corn、ガールズグループUNIS、VVUP、Hearts2Hearts、男女グループALLDAY PROJECTが名を連ねた。

なかでも、レッドカーペットに姿を現したTOMORROW X TOGETHERは、白と黒のスーツスタイルで統一感を持たせ、洗練された雰囲気を醸しだした。「TXT」ポーズで報道陣に応えた。

（写真提供＝OSEN）上からテヒョン、ヒュニンカイ

（写真提供＝OSEN）上からヨンジュン、スビン、ボムギュ

なお、「KMA 2026」は、日本ではABEMAを通じて、7月25日18時15分より生中継される予定だ。

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