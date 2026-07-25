警告もむなしく中国人女性が寮に不法侵入か…CORTIS、GPS尾行など深刻なプライバシー侵害続く | RBB TODAY

メンバーのほとんどが未成年であるボーイズグループCORTISの宿舎に中国人女性2人が不法侵入し、警察に捕まった。

これに関連し、CORTISが訴えたプライバシー侵害の事例が注目を集めている。

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去る7月24日、朝鮮放送の報道によると、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は中国国籍の女性2人を住居侵入の容疑で立件し、調査している。

7月23日未明、警察は「宿舎の前の宅配便が破かれており、玄関のドアも開いている」というCORTISのマネージャーの通報を受けて出動し、宿舎があるマンションの異なる階で容疑者を発見し、逮捕した。

ただし、逮捕された女性たちは警察の調査で「SNSで宿舎の住所を購入して訪ねて行った」として、「荷物の破損や宿舎への侵入はなかった」と容疑を否認していると判明した。

これに先立ち、CORTISは、一部の悪質なファンによる度が過ぎたプライバシー侵害と違法行為による苦痛を告白し、注目を集めていた。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

このことは、6月に所属事務所BIGHIT MUSICがファンコミュニティに「プライバシーを侵害し安全を脅かす行為についても、積極的に対応している」という文章を残したことで知られた。

当時、事務所側は「プライバシー侵害およびファンエチケット違反行為を多数摘発し、警察への通報、口頭警告、撮影した物の削除などの措置を取ったことがある」と実際の事例まで公開した。

宿舎の駐車場に不法侵入し、イベントスタッフのフリをして近づき、非公開のスケジュールに姿を現し、尾行するなど、メンバーが不安を感じるような行為であった。

CORTIS

特に、フランス・パリでの仕事中、車両に小型GPSを設置し、現地の車両と運転手を利用して尾行したという内容は、多くのファンに衝撃を与えた。

なお、CORTISはBTSも所属する5人組の多国籍ボーイズグループだ。20歳のジェームズを除くほかのメンバー全員が2008～2009年生まれの未成年だ。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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