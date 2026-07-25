俳優の人気レシピを「完成度が低い」と酷評…『太陽を抱く月』主演女優の正直レビューが話題 | RBB TODAY

女優ハン・ガインが、話題になった俳優リュ・スヨンのトッポッキレシピを自ら再現して作った後、率直な評価を下した。

去る7月23日、YouTubeチャンネル「自由婦人 ハン・ガイン」には、「トッポッキラーのハン・ガインがユーチューブ再生数トップ5トッポッキレシピを真似してみた」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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この日、ハン・ガインはユーチューブで再生数の多いトッポッキのレシピに合わせて調理し、味を比較するコンテンツを公開した。最初に挑戦したメニューは、リュ・スヨンの「一生もののトッポッキ」レシピであった。

制作スタッフが、「リュ・スヨンと面識はあるか」と尋ねると、ハン・ガインは「まったくない。食べ物のレビューをする際、美味しくないものを美味しいと言うタイプではない。顔にすべて出る」と率直な評価を予告した。

完成したトッポッキを味わった彼女は、しばらく考え込んだ後、「餅の食感とタレは良いのだが、味が調和していない」として、「塩味、甘い味、辛い味がバラバラな感じだ」と評価した。

（写真＝YouTubeチャンネル「自由婦人 ハン・ガイン」）

続けて、「完成度が少し低い感じだ。美味しくないわけではないが、だからと言ってものすごく美味しいわけでもない。曖昧だ」として、「一生このレシピで作って食べられるという言葉には疑問が残る」と率直に語った。

ただ、ハン・ガインはレシピそのものを問題視するよりは、自身の調理の仕方のせいである可能性にも言及した。

彼女は、「私が作り間違えたのかもしれない。同じレシピでも作る人によって味が異なることはあり得る」として、「リュ・スヨンさんが作ったときは良かったのかもしれない」と付け加えた。

その後、彼女は5種類のトッポッキを試食した後に順位を付け、リュ・スヨンのレジピを最下位に選んだ。そうしながらも、「私が失敗したのだと思う」と重ねて慎重な立場を見せた。

なお、リュ・スヨンはさまざまな“超簡単”レシピを披露し、人気を博している。ハン・ガインの率直なレビューが公開されると、ネット上では「好みの違いなだけ」「むしろ率直で良い」「自分で比較してみたい」などの反応が続いている。

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。

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