“ドローンプロポーズ”も！韓国女優、6歳上の人気映画ユーチューバーと交際中 事務所が認める | RBB TODAY

登録者数414万人の映画レビューユーチューバー、G Movieが、6歳年下の女優クォン・アルムと交際中だ。

7月24日、クォン・アルムの所属事務所ルックメディアは、「クォン・アルムがG Movieと交際中であるのは事実だ」と明らかにした。

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続けて、「具体的な交際時期は確認が難しい」として、「仲睦まじく交際を続けているので、温かく見守ってほしい」と伝えた。

クォン・アルムは1996年生まれで、2020年にウェブドラマ『いいねで食べていけます』（原題）でデビューした。

その後、ドラマ『ミッシング2～彼らがいた～』『朝鮮弁護士カン・ハンス～誓いの法典～』『国民死刑投票』『烈女パク氏契約結婚伝』『ラストサマー 初恋の再生』などに出演し、名を馳せた。

（写真＝ルックメディア）クォン・アルム

G Movieの本名はナ・ヒョンガプだ。1990年生まれで、クォン・アルムより6歳年上だ。

7月24日基準で登録者約414万人である彼は、2017年から映画やドラマを要約し、レビューするYouTubeチャンネル「G Movie」を運営している。MBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』に出演し、動画制作の過程や日常も公開した。

2人は知人の紹介で出会い、2025年から交際を始めたと伝えられた。SNSで互いをフォローし、互いの家を行き来するなど、親しい関係を続けてきたという報道もある。

（写真＝G Movie Instagram）

特に、交際を認めると同時に、2025年11月に釜山（プサン）広安里（クァンアンリ）で行った“ドローンプロポーズ”が再び注目を集めた。

G Movieは広安里の「Mドローンライトショー」のメッセージ募集に応募し、クォン・アルムのためのメッセージを夜空に浮かべた。

当時、ドローンショーには「アルム、この広安里の海、君だけのために貸し切ったよ。一生幸せにする。クォン・アルム、僕と結婚してくれる？」というプロポーズをしたと明かされた。

当時、現場を撮影した動画もユーチューブなどを通じて拡散されたが、2人が恋人であるという事実は、遅れて知られた。

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