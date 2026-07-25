東京の5億円豪邸の価値が15億に!?秋山成勲に“間貸し”のSHIHO、ウハウハな事情 | RBB TODAY

モデルSHIHOが、東京の自宅の価格が5年で3倍上がったと明かし、周りを驚かせた。

去る7月24日、SHIHOのYouTubeチャンネルには、「豪邸に住む大親友 ビョン・ジョンスさんの自宅を初公開！（10年来の友情）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】SHIHO、東京の5億円超え自宅

この日、SHIHOは約10年ぶりにモデル兼女優ビョン・ジョンスの家を訪れた。彼女は「久しぶりだが、家がすごく大きかったと覚えている」と感嘆し、ビョン・ジョンスは夫を紹介しながら「日本語が上手だ」と語った。

これに対し、SHIHOは「ジョンスさんと私は言葉があまり通じなくても、目と心で通じ合っている」と長年の友情を示した。

続けて、SHIHOが「この家、すごく良い」と感嘆すると、ビョン・ジョンスは「この家には問題がある」として、「17年前も今も自宅の価格が同じだ。誰も来ない」と吐露した。

SHIHOは、「すごく売れそうなのに。本当に良い家だ」と語り、ビョン・ジョンスは「それならあなたがこの家を買う？」とウィットに富んだ返しをした。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）

1枚目：左からSHIHO、ビョン・ジョンス

その後、話題はSHIHOの東京の自宅へと続いた。ビョン・ジョンスが、購入した家なのかと尋ねると、SHIHOは「そうだ」として、「東京の家は5年で価格が3倍になった」と明かし、皆を驚かせた。

SHIHOの自宅は、過去に約5億円台として知られた。これに対し、ビョン・ジョンスは「私は17年間値段が上がらなかったと言ったのに、あなたは3倍になったと言うのね」と羨ましさをあらわにした。

しかし、SHIHOは「日本も家の値段が、ものすごく高くなった。3倍で売ったとしても、また高い家を買わなければならない」と現実的な悩みを吐露した。

最後に、彼女は「ビョン・ジョンスの家に惹かれる方がいたら、連絡してほしい」として、「10年経っても古くならないほど、家を本当に良く管理している」と褒め、温かい雰囲気を醸し出した。

なお、SHIHOは夫の秋山成勲や娘サランちゃんと暮らす東京の家を自身の名義のみで購入したことが知られている。

（記事提供＝OSEN）

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