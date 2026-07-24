スイムウェア姿で“カイ”にバックハグされ…BLACKPINK・ジェニー、ロマンチックな雰囲気 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、台湾出身のモデル、カイと恋人のような仲睦まじい雰囲気を披露した。

去る7月23日、ジェニーは公式SNSを通じて、新ソロシングル『Less than a Lover』のミュージックビデオの一部を公開した。

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公開された映像のなかで、黒色のスイムウェアに白色のシャツを重ねた彼女は、海の上に浮かぶヨットでカイからバックハグされたまま、笑顔を浮かべた。カメラに向かって明るく微笑んでみせる彼女の姿が、映画のような感性を完成させた。

（写真＝YouTubeチャンネル「JENNIE」）ジェニーと台湾のモデル、カイ

これに先立ち、ティザー写真と動画で存在感を放ったカイとジェニーの洗練された雰囲気が捉えられると、注目が高まった。

（写真＝YouTubeチャンネル「JENNIE」）

なお、ジェニーのソロシングル『Less than a Lover』は、7月24日13時にリリースされた。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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