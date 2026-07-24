骨が浮き出て、脚はガリガリ…aespa・ジゼルの“痩せた姿”にファンから心配の声「もうダイエットしないで」 | RBB TODAY

aespaのジゼルが、驚くほど細いスタイルで視線を集めた。

その近況には、ファンから心配の声も寄せられている。

【写真】ジゼル、骨が浮き出るほど“痩せた姿”

ジゼルは7月23日、自身のSNSに特別なコメントを添えることなく、雑誌撮影現場のビハインド写真を投稿した。

公開された写真には、スタジオでさまざまな衣装を着用し、ポーズを取るジゼルの姿が収められている。

体に密着する衣装からは、細身のシルエットが際立っている。また、ウエストがのぞくトップス姿ではあばら骨が浮かび、スカートを着用したカットでは、筋張った細い脚が目を引いた。

投稿を見たファンからは、「骨が浮き出てる…」「痩せすぎ」「もうダイエットしないで」といった心配の声が寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

これに先立ち、ジゼルは先月、SNSを通じてファンと交流した際、「どうやってそんなに痩せたのか」という質問に対し、「ADHD（注意欠如・多動症）があり、時々空腹をあまり感じない」と告白し、話題を集めた。

自然に体重が落ちたというが、その一方で「エネルギーがない。今は体重を増やそうと努力している」と明かしており、ファンを心配させていた。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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