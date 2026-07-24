真夏の日差しまで味方につけた爽やかイケメン！ZB1ソン・ハンビン、カジュアルルックで台湾へ | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのソン・ハンビンが、空港に姿を現した。

7月24日、ソン・ハンビンは授賞式「Asia Artist Awards」の音楽フェスティバル「ACON 2026」に出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、台湾へ出国した。

【写真】ソン・ハンビン、日差しまで味方に

同イベントは、来る7月25日に台北のNTSUアリーナで開催される。ソン・ハンビンはMCを務める予定だ。

写真のなかのソン・ハンビンは、グレーのパーカーにチェック柄のシャツ、そして白いインナーを着用し、ワイドフィットのジーンズを合わせた。

（写真提供＝OSEN）ソン・ハンビン

大学生のような爽やかなルックで登場した彼は、夏の日差しに照らされながら笑顔で報道陣やファンに応えた。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、8月19日に日本2ndEP『回帰LOVE』をリリースする予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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