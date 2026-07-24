性スキャンダルで活動中断、福山雅治の曲もカバーしたG.NA 韓国で再起図るか？意味深投稿に注目 | RBB TODAY

歌手G.NA（ジナ）が意味深長なメッセージとともに近況を公開し、関心が集まっている。

去る7月23日、G.NAは自身のSNSに英語で「すぐ会いましょう」という文章とともに、スーツケースの写真を投稿した。

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公開された写真には、旅行用のスーツケースのなかに衣類や帽子、バッグなどがぎっしり詰まっており、目を引いた。

続く写真では、帽子を深く被ったまま、空港と見られる場所で自撮りをする姿も収められた。ここにカナダの国旗と飛行機の絵文字を添え、移動中であることを暗示した。

これを巡り、ファンの間では、彼女が韓国行きを準備中なのではないかという推測が続いている。最近、歌手活動再開の意思を明かし続けてきただけに、本格的な復帰に乗り出すのではないかという期待も高まっている。

（写真＝G.NA Instagram）

2025年から彼女は楽曲制作の近況を伝え、ファンと再び交流を始めた。最近、ファン投票の結果を反映し、自身の代表曲『I'll Get Lost, You Go Your Way』をリメイクすると明かし、復帰の意志を示した。

なお、2010年にデビューしたG.NAは、『I'll Get Lost, You Go Your Way』『Black＆White』『Top Girl』など、多数のヒット曲で人気を博した。福山雅治の『最愛』を韓国語でカバーしたことでも知られている。

しかし、2016年にアメリカ在住の韓国人実業家らと性的関係を持ち、金品を受け取ったとして起訴され、罰金刑を言い渡されたことを受け、芸能活動を休止した。

最近再び楽曲制作中であると伝え、復帰の可能性を高めているなか、今回の「すぐ会いましょう」という投稿が、韓国復帰を暗示するものなのか、関心が集まっている。

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