LE SSERAFIM、日本5都市を巡るツアーがいよいよ開幕へ！大阪公演は“全席完売”で人気を証明 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの日本ツアー開幕が、いよいよ翌日に迫った。

“第4世代K-POPガールズグループのトップ”としての人気を、改めて証明する見通しだ。

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LE SSERAFIMは7月25日から、「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN JAPAN」をスタートさせる。

25日・26日の大阪公演を皮切りに、30日と8月1日・2日に神奈川、8日・9日に静岡、18日・19日に宮城、9月2日・3日に福岡を訪れ、計5都市を巡る大規模ツアーとなる。

なかでも、ツアーの幕開けを飾る大阪公演は、早くも2公演とも全席完売を記録。熱い反響を受けてスタンディング席が追加販売されるなど、日本での高い人気を実感させた。

これに先立ち、LE SSERAFIMは7月11日と12日、韓国・仁川のインスパイア・アリーナで新たなワールドツアーの華やかなスタートを切った。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

今年5月にリリースした2ndフルアルバム『PUREFLOW pt.1』の収録曲を多数初披露し、視覚と聴覚の両面で観客を魅了。アルバムに込められた“連帯”のメッセージを、ステージ上で見事に表現した。

オープニングでは、さまざまな仮面を着けたダンサーたちが、リードシングル『CELEBRATION』のミュージックビデオに登場するクリーチャーを生き生きと再現し、観客を一気に引き込んだ。

また、アンコールを待つ時間にはカラオケコンテンツを取り入れ、ファンとともに楽しむ参加型の演出を展開。仁川を熱く盛り上げた興奮が、そのまま日本へと引き継がれる予定だ。

LE SSERAFIMは現在、日本レコード協会のストリーミング認定で、再生回数1億回を突破した楽曲を6曲保有している。また、シングルを除き、韓国で発売した7枚のアルバムすべてがオリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得。これは、第4世代K-POPガールズグループで唯一の記録だ。

さらに昨年、初のワールドツアーのアンコール公演で東京ドームに進出し、2日間で計8万人を動員。圧倒的なチケットパワーを見せつけた。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

なお、メンバーのホン・ウンチェは8月5日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズのホームゲームにスペシャルゲストとして招かれ、始球式を務める。普段から野球ファンとして知られているだけに、日本の観客を前にどのような姿を見せるのか注目が集まる。

加えて、グループ完全体で日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決定した。 8月14日に大阪、16日に東京で、それぞれ約1時間にわたり、単独公演さながらのステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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