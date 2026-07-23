『残酷な天使のテーゼ』が韓国でリメイク、J-POPリメイクプロジェクト第2弾　初回はtuki.の『晩餐歌』 | RBB TODAY

『残酷な天使のテーゼ』が韓国語でリメイクされる。

「J-POP REMAKE」プロジェクトはこのほど、公式SNSでティザーイメージを公開した。

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20日に公開された第1弾ティザーでは、黒い背景に白い羽根が置かれたビジュアルが披露された。続いて22日に公開されたティーザーには、ステージ上のスタンドマイクとバンドメンバーの姿が収められている。

あわせて、プロジェクトの第2弾楽曲が『残酷な天使のテーゼ』であることも発表された。同曲は高橋洋子が歌うアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌。リリースから約30年が経った現在も世代を超えて愛され続ける名曲として知られている。日本ではカラオケのアニソン部門で長年上位を維持しており、アニメファンの枠を超えて日本のポップミュージック史に名を刻むメガヒット曲として評価されている。

（画像＝SHgoldネットワークス）『残酷な天使のテーゼ』リメイクプロジェクト

韓国のリスナーにもなじみ深い楽曲だけに、どのようなアレンジで生まれ変わるのかが注目されている。「少年よ、神話になれ」という印象的な歌詞と壮大で力強いメロディーが、韓国アーティストの歌声とどのような相乗効果を生み出すのか関心が集まっている。

マルチエンターテイナーのカンナムが企画した「J-POP REMAKE」プロジェクトは、韓国と日本の文化的な感性をつなぐ架け橋となることを目指している。時代を彩った日本の名曲を韓国アーティストならではの色で再解釈し、両国の音楽ファンが共感できる新たなコンテンツを展開している。第1弾ではtuki.の『晩餐歌』を少女時代のテヨンが歌唱し、MVにはRESCENEのウォニとミナミが出演した。

（画像＝MIRAGE ENT.）『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』韓国版ポスター

「J-POP REMAKE」プロジェクト第2弾となる『残酷な天使のテーゼ』は、30日18時に各種音楽配信サイトでリリースされる。参加アーティストは後日発表される予定だ。

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