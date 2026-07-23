BTS・V、「チャミスル」のグローバルアンバサダーに就任！キャンペーン映像も公開 | RBB TODAY

BTSのVが、「チャミスル」のグローバルアンバサダーに抜擢された。

意外なハプニングから始まる広告にも注目だ。

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ハイトジンロ株式会社が展開する韓国を代表する焼酎（ソジュ）ブランド「チャミスル」は、グローバルアンバサダーを務めるBTSのVとともに、初のグローバルキャンペーン「My Favorite チャミスル」を公開した。

本キャンペーンは、世界中の消費者にチャミスルのブランド価値をより身近に感じてもらい、日常の中でチャミスルとともに楽しいひとときを過ごしてもらうことを目的としている。

7月23日のメイン広告映像公開を皮切りに、デジタルコンテンツや消費者参加型イベント、オフラインプロモーションなど、世界中の消費者との交流を図る多彩なマーケティング活動を順次展開する予定だ。

（画像提供＝ハイトジンロ株式会社）

「人と人をつなぐ」チャミスルとVの親しみやすい魅力が共鳴

7月23日より公開されたメイン広告では、Vならではの圧倒的なカリスマ性とユーモアあふれる魅力を、スタイリッシュな映像で表現している。

映像を通じて、チャミスルが追求する若々しく上質なブランドイメージと、「人と人をつなぎ、ともに過ごす時間を特別にするブランド」というメッセージを伝える。

物語は、パーティーに招待されたVが会場を勘違いするハプニングから始まる。最終的には、2つのパーティーの参加者全員がVとともにチャミスルを楽しむという、意外性のある展開が描かれている。

劇中には、チャミスルブランドのグローバル展開の方向性を象徴する要素も盛り込まれている。

（画像提供＝ハイトジンロ株式会社）

Vが訪れる客室「306号室」は、現在グローバル市場で販売されているレギュラー焼酎（ソジュ）3種と、フレーバー焼酎（ソジュ）6種を意味している 一方、「307号室」は、今後フレーバー焼酎（ソジュ）のラインアップを7種以上に拡大していく計画を象徴的に表現したものだ。

今後も世界中の消費者の多様な好みを反映した商品を継続的に展開し、ブランド競争力を強化していく。

本キャンペーンの公開に合わせ、新たなグローバルタグライン「Fill The Moment」も発表された。この言葉には、大切な人と過ごすすべての瞬間を、チャミスルとともに温かなエネルギーと楽しさで満たしていくというブランドの哲学が込められている。

ハイトジンロ株式会社 海外事業本部専務 ファン・ジョンホ コメント

「今回の『My Favorite チャミスル』キャンペーンは、グローバルアンバサダーであるVとともに、チャミスルブランドを世界中の消費者により身近に感じてもらうための初のグローバルキャンペーンです。今後も海外メインストリーム酒類市場における影響力を継続的に拡大するとともに、世界中の消費者との接点を広げ、グローバルを代表する焼酎（ソジュ）ブランドとしての競争力をさらに強化していきます」

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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