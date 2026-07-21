橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ「バカンスの法則」、ILLITのJapan 2nd Singleがオープニング曲に決定 | RBB TODAY

ABEMAオリジナルドラマ「バカンスの法則」（ABEMAで無料配信／Netflixでも配信予定）のオープニングテーマ曲に人気K-POPガールグループ「ILLIT（アイリット）」の新曲となるJapan 2nd Singleのタイトル曲「I Got Your Back」が決定した。

本作は、多忙な日々に疲れた主人公・星野緑（橋本環奈）が、海辺の別荘でミステリアスな管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）と出会い恋に落ち、人生において大切な時間を取り戻していく“真夏のデトックス・ロマンス”を描く作品だ。

毎日を全力で駆け抜ける現代人の心をそっと解きほぐし、「人生には休みが必要だ」と前を向かせてくれるような笑って泣けるストーリーを届ける。

「バカンスの法則」（C）AbemaTV, Inc.

本作のオープニングを爽やかに、そしてドラマチックに彩るオープニング曲が、グローバルに活躍する人気K-POPガールグループ「ILLIT」のJapan 2nd Single「I Got Your Back」（7月26日にデジタル配信リリース、29日にCDリリース）に決定した。

悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描き、「私がそばにいるよ」という意味の楽曲名の通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への想いを歌ったロックジャンルの本楽曲。フィーチャリングアーティストの参加も発表され、すでに話題を呼んでいる。「ILLIT」のリアルな心情が込められており、疾走感あふれる明るく前向きなメロディが、主人公の緑たちのバカンス生活の幕開けを鮮やかに演出する。

そして本日、「I Got Your Back」が彩る「バカンスの法則」の本予告映像が公開となった。

解禁となった本予告映像は、突如無職になった緑（橋本環奈）と、お調子者の兄・紺太（勝地涼）のコミカルな別荘暮らしがスタートするところから始まる。そこにりんりん（山下美月）や紬（加納愛子）、哲郎（桜田通）らも合流。「人生のバカンス中！」と賑やかに夏を謳歌する様子がテンポよく映し出される。イケメンすぎる別荘の管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）のふとした仕草や、緑との“キュンとする距離感”にときめく日々も束の間…後半からは一転、タロットカードが示す不穏な「DEATH」の文字、嵐の夜に西上が見せる切なくシリアスな表情、そして「あなたは誰？」と雨に打たれながら問いかける緑の姿など、物語の裏に隠されたミステリアスな運命が、怒涛の勢いで押し寄せる。

「この夏は、最高のバカンスでした」という、西上の切なげな言葉が意味するものとは――？ ただ明るいだけではない、涙と切なさが交錯する“デトックス・ロマンス”に、本編への期待が高まる内容となっている。

「バカンスの法則」は7月27日より毎週月曜日・水曜日・金曜日20時～ABEMA SPECIALにて無料配信（1話15分／全18話）。