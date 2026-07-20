『Dynamite』の歌詞をサッカー仕様に！BTS、史上初のW杯決勝ハーフタイムショーに出演 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSと女優チョン・ホヨンが、ワールドカップ決勝戦の舞台に上がった。

7月19日（現地時間）、BTSはアメリカ・ニューヨークのニュージャージー・スタジアムで開催された「FIFAワールドカップ2026」決勝戦のハーフタイムショーに、共同ヘッドライナーとして出演した。

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ワールドカップ決勝戦でハーフタイム公演が行われたのは今回が初めてであり、BTSがこの意味深いステージに立った。

この日、BTSは大ヒット曲『Dynamite』を選曲し、熱唱した。特に、歌詞を「kick the ball（ボールを蹴って）」「a game of football（サッカーの試合）」など、サッカーを連想させる表現に変え、ワールドカップ決勝であることをさらに活かした。

ステージ中央には、地球の形をした「アース・ボール」の演出がお披露目され、BTSはこれを背景に国境や文化、世代を越えた調和のメッセージを伝え、公演の意味を深めた。

韓国代表の“赤い悪魔”を連想させるディテールが加味された衣装と、エネルギーに溢れたパフォーマンスもまた、会場の雰囲気を一層熱くした。

（写真＝BIGHIT MUSIC）W杯ハーフタイムショーでのBTS

BTSは公演後、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、「小さい頃から楽しく見ていたワールドカップ決勝戦初のハーフタイムショーに立つことができて光栄だった」と伝えた。

続けて、「良い趣旨の公演にともにすることができ、まるで夢を見ているようであった。世界中のARMY（BTSのファンネーム）の皆さんの愛と影響力があったからこそ、この舞台に立つことができた。心から感謝する」と感想を明かした。

また、試合開始前に行われたトロフィー公開イベントには、チョン・ホヨンがサプライズ登場し、注目を集めた。

ラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のグローバルアンバサダーとして活動している彼女は、ブランドが製作したワールドカップ優勝トロフィーケースとともに、グラウンドに姿を現した。

（写真提供＝OSEN）

ワールドカップ決勝の舞台で、韓国人俳優としては初めて公式イベントに参加し、意味を加えた。

（記事提供＝OSEN）

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