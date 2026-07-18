ユンホの“義理堅さ”に感動…母の葬儀に駆けつけた縁、韓国女優が初単独コンを熱烈応援 | RBB TODAY

女優キム・ソンリョンが、母親の葬儀に弔問に訪れてくれた東方神起ユンホの名前を体に書き込んだ。

キム・ソンリョンは7月18日、自身のSNSに「ユンホ初の単独コンサート。情熱は似ていくものなの。素敵だよ、ユンホ」という文章とともに、数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、7月17日に蚕室室内体育館で開かれたユンホの単独コンサート『U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in SEOUL』を観覧したキム・ソンリョンの姿が収められている。キム・ソンリョンはコンサート観覧後、楽屋前でユンホと記念写真を撮影するなど、忘れられない一日を過ごした。

(写真=キム・ソンリョンInstagram)

キム・ソンリョンとユンホの縁は、2013年にSBSで放送されたドラマ『野王』に遡る。劇中で母親と息子の関係として共演した2人は、最近MBC『ラジオスター』にも出演した。キム・ソンリョンは今年3月に母親の葬儀を行っていた際、長い間連絡が取れていなかった状況にもかかわらず、訃報記事を見たユンホが直接斎場を訪れてくれたと明かし、注目を集めた。

キム・ソンリョンはユンホの名前をサインペンで体に書き込み、熱烈に観覧する姿で“本物のファン”ぶりを見せるとともに、感動を与えた。

(写真=キム・ソンリョンInstagram)

一方、キム・ソンリョンは今年2月に終了したJTBCバラエティ番組『当日配送 私たちの家』に出演した。

（記事提供=OSEN）

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