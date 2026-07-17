TXT・ヨンジュン、新ALでキャリアハイ達成！初動73万枚突破で今年の韓国ソロ歌手“1位”に | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ソロアーティストとして新たな記録を打ち立てた。

7月17日、HANTEOチャートによると、10日にリリースされたヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』は、初動販売枚数（発売後1週間）73万8072枚を達成。これは、今年リリースされた韓国ソロ歌手のアルバムのなかで最も高い数字だ。

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ヨンジュンは、前作『NO LABELS：PART 01』の初動販売枚数60万1105枚を軽々と上回り、キャリアハイを更新。今作は発売初日だけで66万枚以上を売り上げ、わずか3日分の集計で週間アルバムチャート（7月6日～12日）1位を記録した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

タイトル曲『Ice Cream』に対する反応も熱い。ヨンジュンは、各音楽番組やコンテンツを通じて、爽やかで洗練されたパフォーマンスを披露し、高い評価を得ている。

本人が制作に参加した振付は、余裕のあるムードのなかにも、簡単にはまねできない彼ならではのグルーヴが際立つ。特に「Oh girl, too hot 冷まして 君の心」という歌詞が登場するパートが強い中毒性を生み、ファンのリピート再生を誘っている。

こうした話題性は、ショート動画プラットフォームでのダンスチャレンジブームにもつながった。TikTokでは『Ice Cream』の音源を使用した動画が6万7000本を突破し、Instagramリールの「トレンドオーディオ」では2位を記録した。

TOMORROW X TOGETHERのメンバーをはじめ、ITZY・イェジ、SEVENTEEN・ディノ、CORTIS・ソンヒョン、TWICE・モモなど、K-POPを代表するアーティストが相次いでチャレンジに参加し、世界的な盛り上がりをさらに加速させた。

MVの勢いも止まらない。『Ice Cream』のMVは、公開から約3日後の13日にYouTube再生回数1000万回を突破。さらに16日午後8時20分頃には2000万回を超え、冷めることのない世界的人気を証明した。

なお、タイトル曲『Ice Cream』は、甘さがありながらも一定のラインを保つクールな関係を感覚的に描いた楽曲だ。今夏を彩る“ヨンジュン流サマーソング”として、リスナーを魅了している。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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