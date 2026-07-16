TWICE・ナヨンの投稿に涙マーク続出、母親は「今こそ十分な待遇を受ける番」…再契約イシューで深読み広がる | RBB TODAY

ガールズグループTWICEの再契約問題に注目が集まるなか、ナヨンのインスタグラム投稿にファンの視線が集まっている。

そこに、彼女の母親が残した意味深な言葉も重なった。

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ナヨンの投稿そのものは、1年間にわたって続いたワールドツアーを終えた感謝のメッセージだ。

だが、TWICEが2度目の再契約シーズンを迎え、一部メンバーの去就報道が相次いでいるタイミングだけに、その一文一文を深読みするファンも少なくない。

「きちんと送り出します」

ナヨンは7月15日、自身のインスタグラムを更新し、長期ツアーを終えた心境を明かした。

（写真提供＝OSEN）ナヨン

「長く長かった1年間のツアーが終わりました」と切り出したナヨンは、今回のツアーを「恐れ半分、ときめき半分」で始めたと振り返りながら、ファンとスタッフへの感謝を伝えた。

「振り返ってみれば、限りなく未熟だった私でしたが、幸せそうなONCE（TWICEファン）の表情と応援のおかげで、そして私よりもステージに本気な頼もしい支援軍たちのおかげで、ここまで無事に来ることができました」

さらにナヨンは、ステージに立てることのありがたさも改めて実感したという。

「好きなダンスを踊り、歌を歌いながら、素敵なステージに立つことができ、熱く歓呼してくれるファンがいるということが、どれほどありがたく幸せなことなのか、もう一度感じさせてくれた時間でした」

そして最後には、こう締めくくった。

「1年間このツアーに来てくださったすべてのONCE、共に走ってくださったすべてのスタッフの皆さんに、もう一度感謝の挨拶を伝えながら、これで『THIS IS FOR』ツアーをきちんと送り出します」

投稿のコメント欄では、ナヨン自身が「もっと素敵な姿でまた会おう、私たち」とも書き添えている。

本来なら、これは長いツアーを終えたアーティストとして自然な感謝の言葉だ。TWICEは昨年7月の仁川（インチョン）公演を皮切りに、アジア、オセアニア、北米、ヨーロッパなど44地域で計81公演を行い、7月10～12日のソウル・KSPO DOME公演でフィナーレを迎えた。

（写真＝ナヨンInstagram）

1年間に及ぶ大規模ツアーを締めくくる投稿として見れば、ナヨンの言葉は決して不自然ではない。

それでも、ファンの反応はいつも以上に感傷的だった。

「どんな未来に向かっても、私たちは一緒に歩き続ける」「読んでいてまた泣きそうになった」「ナヨン、たくさん努力してくれてありがとう」「一瞬、解散発表かと思って焦った」といった反応が寄せられ、涙マークを添えるファンも相次いだ。

背景にあるのは、TWICEをめぐる再契約イシューだ。

TWICEは2015年にJYPエンターテインメントからデビューし、2022年には9人全員で一度目の再契約を結んだ。“魔の7年ジンクス”を全員で乗り越えた代表的なガールズグループとして評価されたが、現在は2度目の再契約を前に、メンバーの今後に関する報道が相次いでいる。

これまでに、ジョンヨンがVAROエンターテインメントとミーティングを行ったという報道、ツウィの再契約不発説、チェヨンの他事務所接触説、さらにリーダーのジヒョがJYPを離れて1人企画会社の設立を準備しているという報道まで出ている。

もちろん、現時点で最終結論が出たわけではない。JYP側も「TWICEは現在、再契約を協議している期間であり、事案が確定次第、公式立場を通じて案内する」と慎重な立場を示している。

（写真提供＝OSEN）左からジヒョ、チェヨン、ツウィ、ジョンヨン

ただし、ナヨン本人の去就については、現時点で具体的な報道は出ていない。だからこそ、「『THIS IS FOR』ツアーをきちんと送り出します」「もっと素敵な姿でまた会おう」という言葉が、普段よりも重く受け止められているのだ。

ナヨンの母「今こそ十分な待遇を受ける番」

さらに注目を集めているのが、ナヨンの母親の投稿だろう。

ナヨンの母親は最近、自身のSNSにTWICEのソウル公演会場でナヨンと撮った写真を公開し、こう綴った。

「TWICEとして11年、練習生まで含めれば20余年。あなたの青春を、あなたの夢のためにすべて注ぎ込んだ場所で、あなたたちが成し遂げた業績の結果を見るのに、涙が出ないほうがおかしい」

そして続けて、こう記した。

「素晴らしいTWICE。ONCEが認め、親たちも認めている。今こそ十分な待遇を受ける番だ。9WICEにはその資格がある」

この「今こそ十分な待遇を受ける番」という言葉が、再契約をめぐる状況と重なり、意味深に受け止められている。当然ながら、これをもって母親がJYPエンターテインメントに不満を示したと断定することはできない。

（写真提供＝OSEN）ナヨン

世界的な成果を積み重ねてきたTWICEに対し、親として「それに見合う評価を受けてほしい」と願った言葉とも読める。

それでも、9人の今後に注目が集まる今、この一文がファンの心を揺らしたことは確かだろう。

ナヨンの投稿は、あくまで1年間のツアーを終えた感謝のメッセージだ。母親の投稿もまた、娘とTWICEが歩んできた時間への誇りと愛情がにじむ文章といえる。

しかし、TWICEが2度目の再契約という大きな節目に立つ今、その言葉は単なるツアー終了の挨拶や家族の感想にとどまらず、チームの未来をめぐる余韻として受け止められている。

9人が築いてきた11年の時間に、どのような“待遇”と未来が用意されるのか。ナヨン本人の感謝投稿と母親の意味深な一言は、TWICEの現在地を象徴するように、ファンの間で静かな波紋を広げている。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

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