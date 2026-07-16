BTS・V、ファンが“W杯決勝ハーフタイムショー”出演を応援！大型広告で晴れ舞台を祝福 | RBB TODAY

BTS・Vのファンベースが、ワールドカップ決勝戦の会場付近に大型広告を設置した。

BTSは、7月19日に米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026」決勝戦のハーフタイムショーに出演する。

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今回のステージにはBTSをはじめ、マドンナ、シャキーラ、ジャスティン・ビーバーが共同ヘッドライナーとして参加する。

ワールドカップ決勝戦で公式ハーフタイムショーが行われるのは、96年の歴史上初めてとなる。NFLのスーパーボウルのように、試合の途中に大規模なステージを設置し、音楽パフォーマンスを披露する。

（画像＝Vファンベース）

Vのグローバルファンベースは、この歴史的な瞬間を逃さなかった。

「V Union」「CHINA Baidu Vbar」「TAEHYUNG TUESDAY」「Taehyung Worldwide」など韓国国内外のファンベースは、スタジアム周辺にある大型屋外広告2カ所で、Vのステージ出演を祝う映像を放映する。

広告はスタジアム近くの道路沿いに設置された。決勝戦を観戦するために訪れる観客や、周辺を行き交う人々の目に自然と入る注目スポットだ。広告は7月14日から、決勝戦当日の19日まで掲出される予定だ。

ファンは、ワールドカップ決勝戦を前に屋外広告の需要が急増し、価格も高騰する中で、多くの人が行き交う場所を確保できたと伝えている。

なお、今回の決勝戦ハーフタイムショーは世界中に生中継される予定だ。FIFAはサッカーと音楽を融合させた初のハーフタイムショーを通じ、新たなワールドカップ文化を示す計画だという。また、このパフォーマンスは世界中の子どもたちのための教育基金支援にもつながる。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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