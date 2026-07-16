『トッケビ』俳優コン・ユ、ファンミーティングツアー開催決定！横浜含むアジア6都市でファンと対面へ | RBB TODAY

俳優コン・ユが、初のアジアファンミーティングツアーを開催する。

7月16日、所属事務所マネジメントSOOPは、コン・ユが「2026 GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR『The Long Take』」を開催すると発表した。

【写真】コン・ユ、「伝説のキスシーン」

同ツアーは、10月4日の日本・横浜公演を皮切りに、バンコク、ジャカルタ、マカオ、マニラ、ソウルのアジア6都市を巡る。

（写真＝マネジメントSOOP）

今回のファンミーティングは、コン・ユにとってデビュー後初のアジアツアーとなる。俳優コン・ユとしてだけでなく、“コン・ジチョル（本名）”として歩んできた時間をファンと振り返り、これから共に紡いでいく新たな物語を語り合う特別な場となる予定だ。

公演タイトルの「The Long Take」は、映画の撮影技法である「ロングテイク」に着想を得たもの。コン・ユがこれまで歩んできた時間と、これから続いていく瞬間を一つの長いシーンのようにつなぎ、ファンと共に歩んでいくという思いが込められている。

コン・ユは自身の誕生日である7月10日、直筆の手紙を通じてファンミーティング開催のニュースをいち早く伝えていた。

彼は「長い間共に過ごしてくださった皆さんのおかげで、過ぎ去った時間を自然に振り返ることができました。今年は、その時間を皆さんと直接分かち合える場を準備しました。長く続いてきた僕たちの物語に、新たなシーンを加えられたらうれしいです。いつもありがとうございます」と、ファンへの感謝を伝えた。

その後公開されたティザー映像では、コン・ユならではのモダンでダンディな雰囲気が披露されるとともに、ツアースケジュールも公開された。10月4日の横浜公演を皮切りに、10日にバンコク、17日にジャカルタを訪れ、11月7日にマカオ、21日にマニラ、28日にソウルでファンと特別な時間を過ごす予定だ。

なお、コン・ユはNetflix新シリーズ『ゆっくり強烈に』（原題）で主人公のドング役を演じる。

（記事提供＝OSEN）

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。

■【写真】コン・ユ、平野紫耀と2ショット

■【画像】『トッケビ』コン・ユ＆ユ・インナ、変わらぬ友情

■【写真】コン・ユ、“Wデート現場”をパパラッチ