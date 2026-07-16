BTSの“トイレミーティング”の真相が明らかに　アメリカで話題呼んだゴシップ風広告の正体 | RBB TODAY

突如公開された“トイレミーティング”の真相が明らかになった。

BTSの飾らない素顔がベールを脱ぐ。

【衝撃写真】BTSのトイレミーティング広告

BIGHIT MUSICは7月16日、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』に収録されている『NORMAL』のミュージックビデオ（MV）が、17日にSpotifyで独占公開されると発表した。

（写真提供＝OSEN）BTS

併せて、同曲の韓国語バージョン、インストゥルメンタルバージョンを含む計3種類の音源も同時に公開される。

同日0時には、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて『NORMAL』のMVティザー映像がサプライズ公開された。公開直後からSNSやオンラインコミュニティでは、その斬新なコンセプトが大きな話題を集めている。

舞台は、極めてプライベートな空間である「トイレ」だ。用を足すために並んで後ろ向きに立つメンバーたち、そしてその狭い隙間に自然と割って入るリーダーのRMの姿が映し出されている。

これにより、ファンの間で大きな話題となっていた“謎の新聞広告”の真相も明らかになった。

去る7月14日（現地時間）、『サンフランシスコ・クロニクル』や『ニューヨーク・ポスト』には、「BTSメンバー、深夜の謎の集まりの最中にトイレで目撃」「衝撃写真公開」などと銘打たれたゴシップ風広告が掲載され、注目を集めていた。

その写真こそが、今回公開される『NORMAL』MVのワンシーンだったのだ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

当時の広告には、「一部では、この状況が本当に“普通”なのか疑問視する声もある」というユーモアあふれるコピーも添えられていた。結果的には、“最も自然体なBTS”を逆説的に表現するためのユニークなプロモーションだったことになる。

なお『NORMAL』は、7人の平凡な日常や内面的な悩みを描いたオルタナティブ・ポップジャンルの楽曲だ。重厚なドラムサウンドの上に重なるメンバーたちの淡々としながらも力強い歌声がリスナーの心をつかみ、4月には米ビルボードメインソングチャート「Hot 100」で41位を記録した。

“BTSらしさ”を前面に打ち出した『NORMAL』のMVと新音源が、どのような反響を呼ぶのか注目だ。

■【衝撃写真】BTSのトイレミーティング広告

■JINにキスし「犯罪になるとは思わなかった」日本人中年女性、裁判に出廷せず

■「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新アルバム『ARIRANG』に酷評レビュー