“美ワキ”丸出しポージング…ウギ、キュっと締まった真っ白ボディに釘付け「わぁ」「布面積少なすぎ」 | RBB TODAY

i-dleのウギが、抜群のスタイルを披露した。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】“美ワキ”丸出し！ウギの真っ白ボディ

公開された写真でウギは、ショート丈のノースリーブトップスにデニムのミニスカートを合わせたY2Kムード漂うスタイリングを披露。色白の肌と引き締まったウエストが際立ち、腕を大胆に上げたポージングでファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「美白すぎる…」「脇まで美しいとは」「わぁ」「布面積少なすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースした。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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