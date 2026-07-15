BTS、7年ぶりのドイツ公演が大盛況！現地人気曲のサプライズ披露も　7万人が熱狂 | RBB TODAY

BTSのグローバルな影響力が、イギリスを越えてドイツにも広がっている。

ロンドンの街を赤く染めた大規模な都市型フェスティバルに続き、7年ぶりとなるドイツ公演も盛況のうちに終え、現地メディアから大きく取り上げられた。

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これに先立ち、BTSはイギリス・ロンドンで、新アルバム『ARIRANG』の発売を記念した都市型ポップアップフェスティバル「BTS THE CITY ARIRANG – LONDON」を開催した。

ロンドン・アイをはじめとする主要ランドマークが、アルバムの象徴色である赤い光に染まり、メディアハブ「Outernet」には約1万人が集結。BTSのコンテンツを楽しむ人々で、街全体が祝祭ムードに包まれた。

その熱気はドイツにも続いた。BTSは7月11～12日（現地時間）、ドイツ・ミュンヘンのアリアンツ・アレーナでワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。 BTSがドイツで単独公演を行ったのは約7年ぶりで、会場は2日間にわたり数万人のファンで埋め尽くされた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

特に公演終盤には、予想外の場面が繰り広げられた。メンバーは現在ドイツで人気を集めているヒット曲『Gut genug（十分にいい）』をドイツ語で歌い、約7万人の観客が一斉に大合唱で応えた。

ドイツ語であいさつする姿などを収めた映像はSNSを通じて急速に拡散され、大きな話題となった。 現地メディアもこの公演を大きく報じた。「7年間待ち続けたファンは、まったく失望しなかった」「会場は最初から最後まで大きな歓声と熱気に包まれていた」と伝え、BTSがドイツ語で現地の人気曲を歌った場面を、今回の公演を象徴するハイライトに挙げた。

ファンの応援文化も注目を集めた。会場は国籍や世代を超えた“グローバルARMY”の祝祭の場となり、温かな光景が広がった。

公演以外の時間には、メンバーのドイツ旅行も話題となった。BTSはミュンヘンの名所「ホフブロイハウス」を訪れ、ドイツの伝統料理シュヴァインスハクセやビールを楽しんだほか、FCバイエルン・ミュンヘンのユニホームを着用した姿も公開された。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

現地のファンは、遠くから見守るだけでメンバーに近づこうとせず、成熟したファン文化を見せた。メンバーが旅行を楽しむ様子は、SNSを通じて次々と共有された。

さらに、JUNG KOOK、V、J-HOPEらは、公演で歌った『Gut genug』のメロディーに合わせたチャレンジ動画を公開。現地ファンの関心は一層高まっている。

イギリス・ロンドンを都市型フェスティバルで彩り、ドイツでは現地メディアの好評と7万人の大合唱を引き出したBTS。ヨーロッパ各地で続く“ARMYの熱気”が、あらためて彼らの世界的な存在感を証明している。

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