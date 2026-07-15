女優キム・セジョン、“3億円ペントハウス”購入説が浮上？所属事務所が公式コメント「事実と異なる」 | RBB TODAY

歌手兼女優キム・セジョンの“高級住宅購入説”に、注目が集まっている。

7月15日、所属事務所BHエンターテインメントの関係者は韓国メディア「OSEN」に対し、キム・セジョンの“ペントハウス購入説”について事実関係を明らかにした。

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事務所側は「キム・セジョンが最近、住宅を購入したことは事実だが、30億ウォン台のペントハウスを購入したという内容は事実と異なる」と説明した。

（写真提供＝OSEN）キム・セジョン

続けて、「プライバシーに関わるため、これ以上の具体的な地域や住宅価格、居住形態については詳しくお話しできない点をご理解いただきたい」とコメントした。

同日午前、あるメディアはキム・セジョンがソウル・広津（クァンジン）区にある30億ウォン台のマンションのペントハウスを購入したと報じた。

ガールズグループI.O.Iやgugudanのメンバーとして活動し、女優としても活躍するキム・セジョンとあって、ペントハウス購入のニュースはたちまち注目を集めた。

なお、キム・セジョンは2016年、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』を通じて、プロジェクトガールズグループI.O.Iの最終メンバーに選ばれ、デビューした。

最近はI.O.Iのデビュー10周年を機に再結成し、新曲『Suddenly』で音源チャート1位を獲得するなど、大きな反響を呼んだ。

また、キム・セジョンは2017年のドラマ『恋するレモネード』を皮切りに、女優としても活躍の幅を広げている。ドラマ『悪霊狩猟団：カウンターズ』や『社内お見合い』で大きな人気を集め、現在は新ドラマ『女子高生王妃』（原題）への出演も控えている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・セジョン プロフィール

1996年8月28日生まれ。全羅北道出身。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、ガールズグループgugudanのメンバーとしてデビュー。2020年のgugudan解散後は歌手や女優、タレントとして幅広い活動を見せている。2022年に放送されたドラマ『社内お見合い』で一躍話題になった。

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