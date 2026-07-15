大谷翔平を応援した“太ももの女神”、惜しげもなく肉体美を披露　韓国人気チアのハ・ジウォン | RBB TODAY

韓国の人気チアリーダー、ハ・ジウォンが腹筋を披露した。

ハ・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。

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「ふざけたら痛い目に遭うよ」という強烈なコメントとともに、写真や動画を公開した。

ハ・ジウォンは今回、韓国の総合格闘技団体「BLACK COMBAT」のユニフォーム姿を披露。特に動画では、格闘家顔負けのくっきりと割れた腹筋を見せつけ、普段のイメージとは異なる新たな魅力を見せている。

もともと健康的なスタイルで知られる彼女だが、今回の撮影ではさらに際立ったシックスパックで多くのファンを驚かせた。

ハ・ジウォンはBLACK COMBATのチアリーダーとしても活動し、スポーツファンと幅広く交流している。

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの23歳。2018年からチアリーダーとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦FC、プロバレーVリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子プロバスケットボールWKBLの富川ハナ銀行でチアを務めている。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

2024年3月には、韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」で、大谷翔平擁するロサンゼルス・ドジャースの応援団を務めたことで注目を集めた。

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