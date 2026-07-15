“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、ざっくりカット衣装で大胆肌見せ「そんなところまで…」 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、圧巻のプロポーションを披露した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「そんなところまで…」ミヨン、大胆肌見せ

公開された写真でミヨンは、ベージュの薄手トップスにミニ丈のボトムスを合わせたスタイリングを披露。深く開いたネックラインからは華奢なデコルテがのぞき、体のラインに沿う衣装が抜群のプロポーションを際立たせた。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「似合ってる」「そんなところまで…」「本当に可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースし、精力的なカムバック活動を展開している。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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