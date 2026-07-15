ウエストのほくろにドキッ…LE SSERAFIM・チェウォン、“ピチっと”へそ出し衣装に視線集中「女神だ」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが、抜群のスタイルで視線を奪った。

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「DAY1」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真は、7月11日に韓国・仁川で開催されたワールドツアー「LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’」のバックステージで撮影されたもの。

写真の中のチェウォンは、赤いラメの装飾が施されたブラックの衣装を身にまとい、華やかで妖艶な魅力を発揮。ウエスト部分がカットされたタイトトップスとミニ丈のボトムスが、彼女の引き締まったスタイルを一層際立たせている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「ビジュ強」「女神だ」「ほくろがやばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは7月11日・12日、仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の幕を開けた。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

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