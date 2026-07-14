TWICE・ツウィ、11年所属したJYPとの関係が終了と現地報道…事務所は「再契約の協議を進行中」 | RBB TODAY

TWICEのツウィがJYPエンターテインメントから去ると報じられた。

7月14日、JYPエンターテインメントは現地メディアを通じてコメントを発表した。

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「TWICEは現在、再契約に関する協議を進めている段階で、内容が確定次第、ご案内したい」と慎重な立場を示している。

（写真提供＝OSEN）ツウィ

同日、『ニュース1』は、ツウィがJYPエンターテインメントと再契約を結ばないことで合意したと報道。ただ、TWICEとしての活動は今後も継続すると伝えられている。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

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