RIIZE、日本でも勢い止まらず！2ndミニアルバム『II』がオリコン週間1位　自身通算2作目の快挙 | RBB TODAY

RIIZEの2ndミニアルバム『II』が、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。

2024年7月1日付で1位を記録した1stミニアルバム『RIIZING』以来、自身通算2作目となるアルバム1位獲得だ。

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本作には、タイトル曲『Do your dance』を含む全6曲を収録。RIIZEならではの“エモーショナルポップ”を軸に、多彩な音楽的アプローチを通じて、現在のRIIZEを鮮やかに表現した作品となっている。

タイトル曲『Do your dance』は、HIPHOPビートとエレクトロニックポップサウンドが融合したアップテンポのダンスナンバー。強烈なディストーションを効かせた808ベースと、クールに繰り返されるサビのコントラストが印象的で、RIIZEの自由奔放なエネルギーと自信を感じさせる楽曲に仕上がっている。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

韓国では、SBS『人気歌謡』、KBS 2TV『ミュージックバンク』の6月第4週Kチャート、MBC M『SHOW CHAMPION』でそれぞれ1位を獲得し、音楽番組3冠を達成した。

日本でも、オリコンデイリーアルバムランキングに続いて週間アルバムランキングでも1位を獲得し、韓国と日本の両国で高い人気を証明した。

さらに、2nd日本シングル『All of You』は、日本レコード協会からゴールドディスク「ダブル・プラチナ」認定を受けるなど、日本での存在感をさらに高めている。

現在、RIIZEは自身2度目となる日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」を開催中だ。ゲームの世界をコンセプトにした企画やライブパフォーマンスで、全国のBRIIZEを魅了している。

福岡公演では、8月26日にリリースされる3rd日本シングル『Sunburst』より、タイトル曲『Sunburst』を初披露し、大きな話題を集めた。

日本での勢いをさらに加速させているRIIZE。8月26日にリリースされる3rd日本シングル『Sunburst』にも、大きな期待が寄せられている。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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