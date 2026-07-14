「鼻の下が変わった？」再びの整形説　「入れたり抜いたり」韓国女優の“施術”発言にも再注目 | RBB TODAY

顔の変化に注目が集まっている。

数々の名作ドラマで存在感を示してきた女優のイ・ジアだ。

【写真】「鼻の下変わった？」イ・ジアの最新姿

イ・ジアは最近、自身のSNSに「まとめて」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、パーカーやTシャツ、帽子などラフな姿のイ・ジアが収められている。ほとんどメイクをしていないナチュラルな姿ながら、はっきりとした目鼻立ちと小さな顔で、相変わらずの美しさを披露している。

しかし、一部のネットユーザーは彼女の“変化”を指摘している。

（写真＝イ・ジアInstagram）

7月13日に行われた映画『HOPE』のVIP試写会での姿と比較し、「鼻の下が変わった気がする」「以前と雰囲気が違う」「『ペントハウス』の頃とは印象が異なる」と、外見の変化に言及しているのだ。

ただ一方で、「照明やメイクの違いでは」「撮影アングルの問題だろう」「今でも十分きれいだ」といった声も上がるなど、賛否が分かれている状況だ。

こうしたなか、イ・ジアが過去に語った整形に関する発言が再び注目を集めている。

イ・ジアは過去、バラエティ番組『ヒーリングキャンプ』に出演した際、ドラマ『3度結婚する女』（2013～2014）放送当時に浮上した整形説について、「血行不良による顔のむくみがひどかった。休まなければならなかったが撮影を続けたため、顔が変わったと言われるようになった」と説明していた。

さらに、「制作スタッフが配慮してCG処理をしてくれたが、逆に私だけ漫画のキャラクターのようになってしまった。視聴者はそうした事情を知らなかった」と釈明した。

MCのイ・ギョンギュから「それでは天然美人なのか」と質問されると、イ・ジアは「入れたり抜いたりしました。こういう話はちょっと…」と笑ったあと、「シャープで高い鼻に憧れて施術を受けたが、炎症が起きたため除去した」と率直に明かし、大きな話題を呼んだこともある。

（画像＝SBS）『ヒーリングキャンプ』出演当時のイ・ジア

ただし、今回の外見の変化については確認された事実はなく、整形の有無に関する本人のコメントも出ていない。議論は続いているが、その真相は依然としてベールに包まれている。

◇イ・ジア プロフィール

1978年8月6日生まれ。活動初期は1981年2月2日生まれとしていた。2007年に大ヒットドラマ『太王神四記』のヒロイン役で女優デビュー。このドラマをきっかけに当時ペ・ヨンジュンも所属したBOFに移籍。2011年3月には俳優チョン・ウソンとの熱愛が報じられるも、同年4月に歌手のソ・テジと夫婦関係であったことが判明する。イ・ジア本人もこの事実を認め、一時は窮地に立たされるも、2016年5月にBHエンターテインメント移籍以降は復活。『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』（2018）では主人公の妻を演じ、ドラマ『ペントハウス』シリーズ（2020～2021）ではシム・スリョン役として主演を務め、好評を博した。

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