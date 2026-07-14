韓国アーティスト初！TXT・ヨンジュン、米ラジオ局主催ライブに出演決定　チャーリー・プースらと共演へ | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、圧倒的なグローバル影響力を示している。

7月13日（現地時間）に公開されたラインナップによると、ヨンジュンは、iHeartMedia傘下のラジオ局「Z100」が主催する野外ライブ「Z100 Summer Bash Presented by Wells Fargo」のステージに立つ。

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同公演は8月6日、米ニューヨークのハドソン・ヤードで開催される。ヨンジュンは韓国アーティストとして初めてラインナップに名を連ね、チャーリー・プースやベラ・ケイら世界的ポップアーティストとともにステージを披露する予定だ。

（写真提供＝Z100）

先立ってヨンジュンは、米ABCの情報番組『グッドモーニング・アメリカ（GMA）』が主催する「Summer Concert Series」への出演も決定していた。米主要放送局に続き、有名ラジオ局が主催するコンサートにも相次いで招待され、グローバルな存在感を改めて証明した。

また、7月10日にリリースされた2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』もヒットを記録している。

中毒性の高いメロディーと洗練されたパフォーマンスが調和した“ヨンジュン流サマーソング”は、世界中のリスナーから好評を集めている。同アルバムは、発売初日だけで66万枚以上を売り上げ、今年リリースされた韓国ソロ歌手のアルバムのなかで最多となる初日販売枚数を記録した。

音源チャートでの勢いも目覚ましい。タイトル曲『Ice Cream』は、公開からわずか3日でBugsの週間チャート（集計期間：7月6日～12日）のトップ10入りを果たした。さらに、SNSでの反響などを基に専門家が選定するSpotify「Viral Hits Korea」でも3位にランクインし、高い話題性を証明した。

ヨンジュンは、世界中のファンから寄せられた熱い反応に応えるため、多彩な魅力を盛り込んだリミックス音源も追加で公開した。アールグレイ、マンゴーチリ、エスプレッソ、コットンキャンディーバージョンなど、さまざまなカラーで再構築されたサウンドが音楽ファンに新たな楽しみを届け、グローバルヒットにさらに弾みをつけている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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